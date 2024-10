Anteprima24.it - RSU San Pio, autoconvocazione per parlare delle criticità: si va verso lo stato d’agitazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Aorn San Pio. La RSU dell’Azienda Ospedaliera San Pio informa che in data odierna, presso l’azienda Ospedaliera San Pio Benevento si è costituita dopo regolarela Rappresentanza Sindacale Unitaria per discutere il seguente e nutrito ordine del giorno: la mancata convocazione per ledel Pronto Soccorso, le progressioni economiche (DEP), le attività per prestazioni aggiuntive, lo sforamento dell’istituto di lavoro straordinario, le progressioni verticali, l’interimposizioni organizzative e dei coordinamenti, il bando degli incarichi, i buoni mensa, la produttività dell’anno 2023, ledel parcheggio.