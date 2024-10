Papà scompare con i tre figli in Nuova Zelanda: ritrovati nei boschi dopo 3 anni grazie a un video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) dopo una litigata con la moglie, nel 2021 Tom Phillips ha preso i figli e ha iniziato una vita da fuggitivo nei boschi di Waikato. Giovedì 3 ottobre sono stati ripresi con il telefono da un gruppo di cacciatori sulla costa dell'Isola del Nord. Fanpage.it - Papà scompare con i tre figli in Nuova Zelanda: ritrovati nei boschi dopo 3 anni grazie a un video Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)una litigata con la moglie, nel 2021 Tom Phillips ha preso ie ha iniziato una vita da fuggitivo neidi Waikato. Giovedì 3 ottobre sono stati ripresi con il telefono da un gruppo di cacciatori sulla costa dell'Isola del Nord.

