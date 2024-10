Biccy.it - Pamela Prati racconta finalmente la verità sulla lite furiosa con la Marini

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel lontano 1996 Valeriahanno litigato al compleanno di Leo Gullotta, arrivando addirittura alle mani. Le due star del Bagaglino hanno sempre dato versioni molto diverse, Queen Valery ha parlato in più occasioni di spintoni, tirate di capelli, graffi e anche di una visita in ospedale, mentre l’altra protagonista di questa catfight ha sempre minimizzato. A Belve nel 2022ha dichiarato che Valeria si sarebbe graffiata strusciando sui suoi braccialetti: “Ma no, quale rissa?! Non è successo nulla, hanno riportato male le cose. Era una feste di Leo Gullotta. Lei si è graffiata con il mio bracciale. No, non è che è caduta sul bracciale. Un giorno venne Valeria a fare un provino e il maestro Pingitore mi chiese cosa ne pensassi e se la doveva prendere. Io dissi ‘ma le pare che io possa dire se prendere o meno una persona? Ma certo che la prendiamo’.