Palazzo Reale di Napoli, presentato il quarto volume della collana "I Quaderni"

Napoli, 8 ottobre 2024 – È stato presentato oggi nella Sala Conferenze di Palazzo Reale il quarto dei "Quaderni di Palazzo Reale", serie curata da Mario Epifani e pubblicata da Editori Paparo, dal titolo Il Palazzo Reale di Napoli nel contesto globale. Le residenze dei viceré e dei governatori nel sistema della monarchia ispanica. Il volume, a cura di Bianca de Divitiis, professoressa di Storia dell'Arte moderna alla Federico II di Napoli, illustra attraverso saggi di diversi studiosi la rete di palazzi reali, vicereali e dei governatori nelle capitali della monarchia ispanica, dalle Americhe all'Asia, dall'Europa del nord al cuore del Mediterraneo, tra metà Cinquecento e metà Seicento.

