Omicidio Bellocco possibile svolta nelle indagini | la rivelazione in diretta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lesull’proseguono. Andrea Beretta si è davvero solo difeso? Da Massimo Giletti un video chiarisce alcune cose Andrea Beretta si è solo difeso da Antonioo dietro c’è altro? A questa domanda gli inquirenti non hanno ancora trovato una risposta. Negli ultimi giorni si è parlato di uncollegamento tra la morte di uno dei leader della curva nerazzurra e l’indagine sugli ultras aperta dalla Procura di Milano.su(Ansa) – cityrumors.itDalle intercettazioni, infatti, è venuto fuori come era pronto un piano per fare fuori proprio Beretta. Questo potrebbe aver portato il tifoso nerazzurro a passare al contrattacco e uccidere il suo amico. Naturalmente per il momento si tratta solamente di ipotesi visto che non si hanno certezze da parte degli inquirenti.