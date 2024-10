Obesità e diabete, in Italia arriva tirzepatide (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lilly ottiene da Aifa l'autorizzazione all’immissione in commercio Lilly ha ottenuto dall'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) l'autorizzazione all'immissione in commercio per tirzepatide. Inizia quindi la commercializzazione del farmaco innovativo indicato per il trattamento dell'Obesità, del sovrappeso in presenza di almeno una comorbidità e del diabete tipo 2. tirzepatide è ora disponibile sul mercato Italiano su Sbircialanotizia.it - Obesità e diabete, in Italia arriva tirzepatide Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lilly ottiene da Aifa l'autorizzazione all’immissione in commercio Lilly ha ottenuto dall'Agenziana del farmaco (Aifa) l'autorizzazione all'immissione in commercio per. Inizia quindi la commercializzazione del farmaco innovativo indicato per il trattamento dell', del sovrappeso in presenza di almeno una comorbidità e deltipo 2.è ora disponibile sul mercatono su

