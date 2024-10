No, Aifa non ha ritirato il farmaco Oxbryta a causa delle «morti improvvise» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) . L’8 ottobre 2024 è stato condiviso su X lo screenshot di un presunto comunicato stampa dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), pubblicato il giorno precedente, con il quale viene annunciato il «ritiro immediato dal commercio del farmaco prodotto dalla Pfizer dopo morti improvvise». Sullo screenshot si legge che la sospensione del farmaco Oxbryta (voxelotor) «è stata decisa dopo la pubblicazione di studi che segnalano gravi reazioni avverse e morti improvvise», e che ??«nessun nuovo paziente deve iniziare il trattamento con Oxbryta». Si tratta di un contenuto fuorviante, che diffonde una notizia falsa. L’immagine non mostra un comunicato stampa dell’Aifa, ma un articolo pubblicato il 7 ottobre 2024 da Pravda. Facta.news - No, Aifa non ha ritirato il farmaco Oxbryta a causa delle «morti improvvise» Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di mercoledì 9 ottobre 2024) . L’8 ottobre 2024 è stato condiviso su X lo screenshot di un presunto comunicato stampa dell’Agenzia italiana del), pubblicato il giorno precedente, con il quale viene annunciato il «ritiro immediato dal commercio delprodotto dalla Pfizer dopo». Sullo screenshot si legge che la sospensione del(voxelotor) «è stata decisa dopo la pubblicazione di studi che segnalano gravi reazioni avverse e», e che ??«nessun nuovo paziente deve iniziare il trattamento con». Si tratta di un contenuto fuorviante, che diffonde una notizia falsa. L’immagine non mostra un comunicato stampa dell’, ma un articolo pubblicato il 7 ottobre 2024 da Pravda.

