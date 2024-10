Musk insiste e posta ancora contro Harris una frase choc (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il proprietario di X e Space X va avanti nella sua campagna pro-Trump e contro la candidata rivale, ma stavolta si è superato E’ più forte di lui, proprio non ce la fa a restare buono e a cercare di condurre il dibattito e la dialettica politica su certi canoni, no Elon Musk deve sempre esagerare e andare oltre. Il proprietario di X ancora una volta scrive un post contro Kamala Harris e tante persone si indignano (Ansa Foto) Cityrumors.itE così, nonostante l’ultimo post su Kamala Harris aveva creato più di qualche polemica, con lo stesso Musk costretto a cancellarlo, stavolta si ripresenta e per l’ennesima volta scrive in maniera provocatoria delle cose contro la candidata rivale di Donald Trump. “Sarebbe inutile uccidere Kamala Harris”. Cityrumors.it - Musk insiste e posta ancora contro Harris una frase choc Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il proprietario di X e Space X va avanti nella sua campagna pro-Trump ela candidata rivale, ma stavolta si è superato E’ più forte di lui, proprio non ce la fa a restare buono e a cercare di condurre il dibattito e la dialettica politica su certi canoni, no Elondeve sempre esagerare e andare oltre. Il proprietario di Xuna volta scrive un postKamalae tante persone si indignano (Ansa Foto) Cityrumors.itE così, nonostante l’ultimo post su Kamalaaveva creato più di qualche polemica, con lo stessocostretto a cancellarlo, stavolta si ripresenta e per l’ennesima volta scrive in maniera provocatoria delle cosela candidata rivale di Donald Trump. “Sarebbe inutile uccidere Kamala”.

