Minturno / Amoruso evade dai domiciliari per compiere l’omicidio di Luigi Procopio a Milano - MINTURNO – Ha fatto adottare a Minturno il suo cagnolino sapendo che non avrebbe avuto il padrone, orientato ad uccidere per vendetta suo zio. Il Gip del Tribunale di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il fermo di pg nei confronti Antonio Amoruso, l’uomo che, evadendo i domiciliari che stava scontando a Minturno, ha ucciso il […] L'articolo Minturno / Amoruso evade dai domiciliari per ... (Temporeale.info)

