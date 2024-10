Ma che fanno? Affari tuoi Stefano De Martino abbraccia le concorrenti i commenti del pubblico

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Guarda come lo toccano”.braccato dalle due sorelle. Il simpatico siparietto è andato in onda durante la puntata dell’8 ottobre 2024 e che ha visto protagoniste le gemelle Federica e Annalisa, originarie di Melfi, in Basilicata. Le due sorelle, soprannominate “gemelle diverse” per le loro differenze fisiche e di personalità, hanno coinvolto ilcon la loro storia molto interessante. Il pacco scelto dalle sorelle, il numero 17, ha avuto una forte valenza affettiva, come sempre d’altronde in questo gioco. >> “Ha saputo una cosa pazzesca”.De, questa non se l’aspettava Il 17 giugno, infatti, sono nati i gemelli di Annalisa, ma uno dei due, Sofia, è tragicamente scomparso, lasciando Gerardo come unico superstite. Questo dettaglio ha reso la scelta del pacco un momento toccante, carico di dolore e speranza.