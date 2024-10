LIVE Paolini-Yuan 2-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break dell’azzurra nel 3° game (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 <passante di rovescio non preciso di Yuan. 15-0 Lungo il rovescio della cinese. 2-1 Alla seconda chance arriva il primo break del match per la toscana! 30-40 Servizio e dritto Yuan. 15-40 Altra ottima risposta sulla seconda, lenta, di dritto di Paolini! 15-30 Brava con il dritto, che atterra nei pressi della riga, in recupero Yuan. 0-30 Con la risposta di dritto Paolini! 0-15 Largo il dritto della cinese. 1-1 Servizio e dritto Paolini! 40-30 Appena largo il rovescio lungoriga della cinese. 30-30 Gran vincente stavolta di rovescio di Jasmine. 15-30 Altro rovescio out. 15-15 Ace!! 0-15Errore di rovescio dell’azzurra! 0-1 Tiene la battuta in avvio di match la cinese. A-40 Prima vincente. 40-40 Errore di dritto di Paolini, a punto fatto. 30-40 Gratuito di dritto Yuan. 30-30 In comando con il dritto Yuan. Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 2-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break dell’azzurra nel 3° game Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0

