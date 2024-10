Quotidiano.net - Liliana Resinovich, la sua storia: i viaggi da ragazza, la fotografia, lo sport. “Vi racconto mia cugina Lilly”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trieste, 9 ottobre 2024 – Ma com’era? Chi era davvero la 63enne trovata cadavere il 5 gennaio 2022 in un parco della sua Trieste? Un giallo, l’inchiesta non ha ancora chiarito se sia stato suicidio o omicidio. Un enigma, tra gli ultimi tasselli la perizia dello zoologo Nicola Bressi (qui avevamo anticipato le sue conclusioni), l’assenza di morsi di animali sul cadavere e la domanda: come faceva ad essere nel bosco da 20 giorni? In attesa che le indagini rispondano all’interrogativo, abbiamo chiesto un ritratto diallaSilvia Radin. “Il mio primo ricordo di” “Lei era più piccola di me, aveva sei anni di meno. Io ero la più casinista.era sempre con noi. Pacata, non alzava mai la voce. Non le piacevano le persone che gridavano o che si agitavano troppo. Era così anche da piccola, ed è rimasta così per tutta la vita”.