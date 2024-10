L'esperienza di servizio in carcere nel carcere della Rocca: don Enzo Zannoni si racconta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stasera alle 20.30, nel quadro delle iniziative della festa parrocchiale di Ravaldino, si terrà un incontro con don Enzo Zannoni sull’esperienza di servizio in carcere all’interno della Rocca. “Spetta alla società civile, non solo agli specialisti, prendersi cura dei detenuti: cosa stiamo facendo Forlitoday.it - L'esperienza di servizio in carcere nel carcere della Rocca: don Enzo Zannoni si racconta Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stasera alle 20.30, nel quadro delle iniziativefesta parrocchiale di Ravaldino, si terrà un incontro con donsull’diinall’interno. “Spetta alla società civile, non solo agli specialisti, prendersi cura dei detenuti: cosa stiamo facendo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infermiera in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere aggredita da alcuni detenuti - Oltre all’aggressione che ha coinvolto l’infermiera nel penitenziario sammaritano, “altri atti di violenza – sottolinea Vettone – sono avvenuti nei confronti del personale infermieristico anche nella Rems di Calvi Risorta, la struttura sanitaria residenziale di restrizione che ospita detenuti con ... (Casertanotizie.com)

Reintegrati in servizio 9 agenti penitenziari del carcere - La notizia è stata resa nota dall'Uspp (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), che ha espresso. . . Sono stati reintegrati in servizio altri nove agenti della polizia penitenziaria coinvolti nei fatti accaduti presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nell'aprile ... (Casertanews.it)

Violenze ai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere : tornano in servizio 6 agenti che erano stati sospesi - Una soddisfazione comunque parziale, secondo i rappresentanti dei lavoratori, visto che sono moltissimi gli imputati, ben 105. Restano i problemi strutturali di questo come di altre carceri. Un rientro salutato positivamente dal sindacato degli agenti penitenziari che sottolinea quanto il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Santa Maria Capua Vetere - violenze in carcere : tornano in servizio sei agenti imputati - Riammessi in servizio sei agenti della polizia penitenziaria imputati nel processo per i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020. Si tratta dei due... (Ilmattino.it)

Tornano in servizio i sei agenti accusati di violenze e pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - Tornano in servizio i sei agenti di polizia penitenziaria imputati nel processo per le violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, avvenute nel 2020. Si tratta dei due dirigenti Gaetano Manganelli e Anna Rita Costanzo, rispettivamente capo e vice... (Today.it)