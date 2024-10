Lectio Magistralis alla Vanvitelli: Giuliano Amato 'spiega' il ruolo della Corte Costituzionale in società (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è tenuto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli l’incontro studio per la presentazione del volume “Storie di diritti e di democrazia. La Corte Costituzionale nella società”, Feltrinelli, 2023.Scritto a quattro mani da Giuliano Amato (Presidente Casertanews.it - Lectio Magistralis alla Vanvitelli: Giuliano Amato 'spiega' il ruolo della Corte Costituzionale in società Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è tenuto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’UniversitàCampania Luigil’incontro studio per la presentazione del volume “Storie di diritti e di democrazia. Lanella”, Feltrinelli, 2023.Scritto a quattro mani da(Presidente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giuliano Amato incontra li studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli. - Scritto a quattro mani dal prof. Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale) e dalla dott.ssa Donatella Stasio (Editorialista de “La ... (napolivillage.com)

Amato, la Consulta non deve fare il Parlamento - Il ruolo della Consulta "che non deve fare il Parlamento" ma anche il sistema carcerario, "non sapevo cosa significasse stare in 14 in pochi metri quadrati destinati a 4, prima di entrare in carcere. (ansa.it)

Giuliano Amato e Donatella Stasio, incontro con gli studenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’università Vanvitelli - Domani, alle 10.45, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli ospiterà un incontro di studio per la presentazione del volume “Storie di diritti e di democrazia ... (ildenaro.it)