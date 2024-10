Ilfattoquotidiano.it - La Ue: “Favorevoli all’impegno del G20 per una tassa sui super ricchi. Bene il lavoro dell’Ocse contro l’elusione delle multinazionali”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Lazionericchezze individuali e il varo di imposte sul patrimonio netto ha acquisito molta forza quest’anno, a livello internazionale e in Europa. Questo è collegato alle disparità crescenti nella nostra società”. Lo ha ricordato il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, all’Europarlamento a Strasburgo, ribadendo il sostegno di Bruxelles sia alche alla proposta del G20 per lavorare “a una politica dizione efficace e progressiva”. “La lottale disuguaglianze e una priorità” dell’Ue “per garantire una transizione giusta per tutti, non lasciando indietro nessuno”, ha sottolineato.