"La sanità pubblica è in agonia, bisogna agire in fretta": presentata la petizione pubblica della Cgil Chieti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina, mercoledì 9 ottobre, nella sala Torrese della Cgil Chieti, la conferenza stampa di presentazione della petizione popolare provinciale sulla sanità. La petizione sarà sottoposta al presidente della giunta Regionale, al presidente del Consiglio regionale, al direttore

