Joselu: «Il Pallone d'Oro lo meriterebbe Carvajal, è sottovalutato solo perché gioca in difesa»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex calciatore del Real Madrid,, ora militante all’Al-Gharafa in Arabia, ha ricordato la sua avventura ai blancos coniata con la vittoria della Champions League lo scorso giugno a Wembley.: «Illoha ammesso che gli manca il Real in un’intervista all’agenzia di stampa Efe: «Ti manca sempre il posto che ti ha fatto sentire a casa. Il primo giorno che ho indossato quella maglia e sono stato in quello stadio è stato il giorno più bello della mia vita. Era il mio sogno da bambino e sembrava così difficile da realizzarsi; pochitori possono avere questa fortuna». Anche se la decisione di lasciare il Real Madrid è stata difficile,non ha rimpianti: «Non rimpiango la decisione che ho preso,credo che nella vita non bisogna mai rimpiangere le proprie scelte.