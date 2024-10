Jennifer Lopez rompe il silenzio sulla separazione da Ben Affleck: “Quello che è successo mi ha distrutta” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice e cantante parla per la prima volta della separazione da Ben Affleck al magazine "Interview": "Non ho rimpianti, ma adesso ho capito che non commetterò più lo stesso errore". Fanpage.it - Jennifer Lopez rompe il silenzio sulla separazione da Ben Affleck: “Quello che è successo mi ha distrutta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice e cantante parla per la prima volta dellada Benal magazine "Interview": "Non ho rimpianti, ma adesso ho capito che non commetterò più lo stesso errore".

