Italia-Belgio la carica di Spalletti | Dobbiamo vincere il gruppo ha grande energia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Coverciano, 9 ottobre 2024 – L’ditorna in campo per la terza sfida del2 di Nations League. La partita è in programma giovedì 10 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma: diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.: “contro il” Dopo le vittorie con Francia e Israele, l’obiettivo è dare continuità contro unindebolito dalle assenze di Kevin De Bruyne infortunato e di Romelu Lukaku: “Abbiamo bisogno di dare seguito a quello che abbiamo fatto a settembre: per questo, anche se contro ilnon sarà facile”, le parole del ct. Che aggiunge: “Ho visto i giocatori talmente bene che posso dire di avere unmolto interessante. Sprigionano tuttiper dimostrare di essere al top. Chi dei quattro nuovi è pronto per l'esordio? Sono tutti pronti, se li ho chiamati qui”.