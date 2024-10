Ilfattoquotidiano.it - Israele-Palestina, 77 anni di errori. Pensare che trovino la strada della riconciliazione è utopia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Riccardo Mastrorillo Esattamente un anno fa un gruppo armato di Hamas (organizzazione militare che ha come obiettivo la cacciata degli ebrei da) partito dalla striscia di Gaza ha compiuto un raid in territorio israeliano massacrando 1200 persone e rapendone 250.da allora ha iniziato un’offensiva militare prima nella striscia di Gaza, poi in Libano con l’obiettivo di eliminare definitivamente il tsmo palestinese. Sono 77che in questo territorio si svolge una guerra inusuale ad azioni intermittenti e sono 77che i paesi occidentali si limitano a sostenere un’idea a cui oramai non crede più nessuno: “due popoli, due stati”. In questi lunghiuna sinistra ideologica ha costruito una narrazione falsa, facendo credere a molti sprovveduti, o meno, che, nel 1947, avesse invaso e occupato la