Inzaghi all'Inter: 'Il turnover è servito'! E presto si allargherà – CdS

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiamatelo il ‘mago del’. Simone, mai come quest’anno, sta utilizzando tale strategia per gestire la sua Inter. Esarà ancora più allargato. STRATEGIA – D’altronde gli impegni sono tanti e quindi bisognerà arrivare al top fino alla fine della stagione. La strategia di Simoneè chiarissima: ilsarà un’arma da sfruttare appieno. In queste prime nove partite stagionali, l’Inter è stata gestita dal tecnico piacentino, richiestissimo peraltro in Premier League, attraverso ampie rotazioni. Insomma, la frase “sono tutti titolari” nell’Inter calza a pennello. A parte le prime tre giornate, doveha quasi sempre deciso di schierare la stessa formazione, con l’inizio della Champions League il modus operandi è mutato.