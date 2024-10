Il famoso cantante italiano si è sposato: la romantica cerimonia la tramonto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il famoso cantante ha scelto come location del suo secondo matrimonio una masseria del brindisino. Sia lo sposo che la sposa hanno optato per degli abiti total white. Lei con un abito ricamato a spalle scoperte e un lungo velo. Il frontman della famosa band italiana e la sua dolce metà stanno insieme da 5 anni e lo scorso weekend hanno deciso di dirsi sì alla presenza degli amici più cari e della famiglia. Tra i momenti più commoventi, c’è stato sicuramente l’arrivo delle fedi, portate dalle due figlie del cantante, ma anche quando i due sposi si sono letti le promesse. Tvzap.it - Il famoso cantante italiano si è sposato: la romantica cerimonia la tramonto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilha scelto come location del suo secondo matrimonio una masseria del brindisino. Sia lo sposo che la sposa hanno optato per degli abiti total white. Lei con un abito ricamato a spalle scoperte e un lungo velo. Il frontman della famosa band italiana e la sua dolce metà stanno insieme da 5 anni e lo scorso weekend hanno deciso di dirsi sì alla presenza degli amici più cari e della famiglia. Tra i momenti più commoventi, c’è stato sicuramente l’arrivo delle fedi, portate dalle due figlie del, ma anche quando i due sposi si sono letti le promesse.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Famoso cantante terrorizzato : “Il video forte con Diddy” - nuovi dettagli - Non c’è molto altro che possa fare. com/rMoD2ehR0y — NewsNation (@NewsNation) October 5, 2024 Famoso cantante prega che il video non esca. Una fonte anonima ha assicurato che il famoso cantante in questione non è assolutamente un complice di Diddy o un suo partner, ma una sua vittima, inconsapevole di essere ripreso in video. (Biccy.it)

Nonno a 51 anni”. L’annuncio commosso del famoso e discusso cantante : la figlia è incinta - . Leggi anche: “Ci dobbiamo fermare”. Il 12° album di Eminem è stato pubblicato a luglio, dopo una campagna promozionale che includeva i singoli “Houdini” e “Tobey”, con la collaborazione di Big Sean e Babytron. L’annuncio dell’amatissimo gruppo dopo lo scandalo della moglie tradita L'articolo Nonno a 51 anni”. (Caffeinamagazine.it)

Musica in lutto - il famoso cantante è morto a 88 anni - A dare la notizia della scomparsa la sua famiglia. 1 di Janis Joplin, sua ex fidanzata, «Me and Bobby McGee». L’artista, che vanta anche una carriera d’attore, si è spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii. . All’inizio degli anni ’70 divenne noto come interprete con una voce da baritono ruvido. (Tvzap.it)