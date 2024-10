Ilgiorno.it - I ragazzini fanno gruppo nei laboratori

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tredicidiversi, dalla cultura culinaria alla letteratura, dal riciclaggio al cucito. È il programma 2024-2025 della rassegna diartistici “Cresciamo Insieme“ organizzato da Mlfm4Kids con l’assessorato comunale alle Politiche sociali e famiglia. Quest’anno sono numerose novità: la prima è l’abbassamento dell’età di partecipazione ad alcuni, permettendo l’adesione anche a bambini dei primi anni della scuola d’infanzia. Inoltre è stata rafforzata la rete con enti e associazioni del territorio. Gli eventi partono già il 19 ottobre alla Biblioteca Laudense con uno di scoperta e costruzione di strumenti africani. Il 26 ottobre sempre in biblioteca ci sarà “Trick or treat“, lettura animata in inglese a tema Halloween, per bambini della scuola d’infanzia.