Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Lorenzo Spolverato ha mentito ed è stato anche ad Uomini e Donne: chi corteggiava

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel25,ha dichiarato di non essere affatto interessato alla popolarità o al mondo dello spettacolo, ma il suo passato televisivo racconta un’altra storia. Nel 2018, infatti,ha partecipato acome corteggiatore, cercando di conquistare Mara Fasone e Teresa Langella. Le sue affermazioni hanno suscitato dubbi tra i fan, che ricordano il suo esordio nel mondo della TV. Durante il programma di Maria De Filippi,si era descritto come un ragazzo vivace, amante degli scherzi mamolto permaloso. Ecco i dettagli della vicenda.25: il passato televisivo diNonostanteabbia recentemente dichiarato di non essere interessato alla popolarità, il suo debutto televisivo risale al 2018. All’epoca,era sceso acome corteggiatore.