Gran Bretagna sondaggio choc | Premier già a rischio Ecco chi vola

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il conto alla rovescia per la stabilità del governo laburista di Keir Starmer è iniziato, e i segnali di crisi si fanno sempre più evidenti. Un recentecondotto dall’agenzia demoscopica More in Common, tra il 5 e il 7 ottobre su un campione di oltre 2.000 britannici, ha rivelato un drammatico calo di consensi per il partito del, che ha visto il suo vantaggio iniziale di dieci punti sui conservatori ridursi a un solo punto percentuale. Dallo storico trionfo del 4 luglio, quando il Labour aveva ottenuto il 33,7% dei voti, il clima politico è cambiato radicalmente, sollevando interrogativi sul futuro di Starmer e del suo governo. Le Cause della Caduta dei Consensi Ilha evidenziato che il Labour è sceso al 29% delle preferenze, appena un punto sopra il 28% dei conservatori.