Giornate FAI d’Autunno: tutte le meraviglie da scoprire in Sicilia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano.In Sicilia 40 aperture Messinatoday.it - Giornate FAI d’Autunno: tutte le meraviglie da scoprire in Sicilia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione leFAI, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano.In40 aperture

Fai - le giornate d’autunno. Chiese - palazzi - caserme. Il catalogo è sempre ricco - Alla sede della Camera Di Commercio le visite saranno a cura degli apprendisti ciceroni di Lieo Artistico Mengaroni e Istituto Tecnico Bramante Genga, mentre alla Caserma del Monte degli apprendisti ciceroni della Nuova Scuola e dell’Istituto Comprensivo Galilei. A Pergola saranno due i siti ... (Ilrestodelcarlino.it)

Tornano le Giornate Fai d’autunno : le aperture straordinarie in provincia di Salerno - Organizzato dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, l'evento. . . . Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano le Giornate FAI d'Autunno, giunte alla tredicesima edizione, uno degli eventi più attesi e partecipati in Italia, dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico del ... (Salernotoday.it)

Riposto - il 12 e 13 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno - Un’occasione unica per scoprire dimore storiche, tenute, palazzi e chiese del territorio, solitamente inaccessibili o poco conosciute. . Tornano anche quest'anno le Giornate Fai d'Autunno, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, organizzate dal gruppo Giarre-Riposto. Quest’anno i ... (Cataniatoday.it)

L'architettura militare nel paesaggio dello Stretto : ecco le Giornate Fai d’Autunno reggine - Sullo sfondo dello straordinario panorama dello Stretto, la Fortezza Umbertina di Poggio Pignatelli di Campo Calabro emerge come una sentinella silenziosa, custodendo secoli di storia. Questo luogo suggestivo, con le sue imponenti mura protese su uno dei tratti più scenografici del... (Reggiotoday.it)

Tornano le Giornate Fai d’Autunno : a Napoli e in Campania in programma visite in 40 luoghi - Aperture a Napoli e provinciaPer festeggiare la nuova collaborazione tra FAI e Comune di Napoli, sarà aperto al pubblico un percorso inedito a Palazzo San Giacomo. Apertura eccezionale anche alla sala ipogea al di sotto della Basilica di S. giornatefai. Saranno, inoltre, aperte al pubblico delle ... (Ildenaro.it)