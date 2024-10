Gasolio, è allarme aumenti: si va verso le sciopero. Cosa succede (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il diesel potrebbe costare di più, mentre la benzina potrebbe scendere di prezzo. Questo lo scenario presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato il piano del governo durante l’audizione sul Piano strutturale di bilancio di medio termine (Psb). Il nodo centrale? Le accise, le imposte che pesano sul costo dei carburanti.Leggi anche: Manovra, tensioni fra il Governo e Bankitalia. Meloni “irritata” Il balletto delle accise Il governo vorrebbe ridurre le accise sulla benzina e aumentare quelle sul Gasolio. Giorgetti ha detto chiaramente: “Probabilmente ci sarà una diminuzione delle accise sulla benzina e un aumento di quelle sul Gasolio“. Ha aggiunto che l’intervento sarà graduale per evitare scossoni all’economia. Il tutto rientra nella riduzione dei sussidi ambientali dannosi, una misura richiesta dall’Unione Europea. Thesocialpost.it - Gasolio, è allarme aumenti: si va verso le sciopero. Cosa succede Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il diesel potrebbe costare di più, mentre la benzina potrebbe scendere di prezzo. Questo lo scenario presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato il piano del governo durante l’audizione sul Piano strutturale di bilancio di medio termine (Psb). Il nodo centrale? Le accise, le imposte che pesano sul costo dei carburanti.Leggi anche: Manovra, tensioni fra il Governo e Bankitalia. Meloni “irritata” Il balletto delle accise Il governo vorrebbe ridurre le accise sulla benzina e aumentare quelle sul. Giorgetti ha detto chiaramente: “Probabilmente ci sarà una diminuzione delle accise sulla benzina e un aumento di quelle sul“. Ha aggiunto che l’intervento sarà graduale per evitare scossoni all’economia. Il tutto rientra nella riduzione dei sussidi ambientali dannosi, una misura richiesta dall’Unione Europea.

