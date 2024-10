Ilgiorno.it - Francesco Capuzzo trovato morto in Val d’Aosta: tragico epilogo nelle ricerche del giovane scomparso a Basiglio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Milano), 9 ottobre – È statosenza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta, a metà strada fra il capoluogo e Saint Vincent, il corpo di, il trentatreenne dida casa il 24 settembre. Il cadavere era in fondo a un salto di roccia, in un'area impervia, nella zona delle vecchie miniere. Da stabilire se sia trattato di una caduta durante un'escursione in stile del tipo “survival” – un genere di esperienza estrema che consiste nel passare alcuni giorni in montagna o nei boschi da solo, o comunque in ambienti naturali difficili per mettersi alla prova e temprarsi – come del resto ilaveva annunciato alla famiglia di voler fare; o piuttosto di un gesto volontario.