Fortitudo Nel destino c’è ancora Orzinuovi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)neldella. Operazione riscatto per Matteo Fantinelli e compagni che dopo avere battuto a Livorno nella finalissima di Supercoppa i lombardi, questa sera alle 20.30 se li ritrovano di fronte al PalaDozza nel recupero della seconda giornata di campionato, esordio casalingo per i biancoblù. Dopo le sconfitte di Milano e Rimini, la sfida proprio consa tanto di esame di appello per la Effe. Nessun processo, siamo solo ad inizio stagione, ma nell’ambientec’è la consapevolezza di potere e dovere fare di più. Il confronto conavversaria tutt’altro che facile, la Supercoppa insegna, è subito una opportunità di riscatto per la formazione di Devis Cagnardi chiamata a resettare, lasciarsi alle spalle un inizio difficile e finalmente dare il via alla propria stagione.