F1 Andrea Kimi Antonelli riaccende la speranza dell’Italia | l’attesa di una vittoria che manca da 18 anni Ultimo Mondiale in bianco e nero

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’approdo diin Formula Uno è uno dei temi forti della stagione 2025, nella quale l’italiano farà il proprio esordio nella massima categoria automobilistica. Ormai da tempo inserito nel “sistema Mercedes”, il diciottenne emiliano ha raggiunto il pinnacolo dello sport motoristico in anticipo rispetto a qualunque aspettativa. D’altronde, i pianeti si sono allineati nel momento in cui Lewis Hamilton ha inopinatamente deciso di lasciare la Casa di Stoccarda, legandosi alla Ferrari. Si è liberato un posto al Sole e il primo della lista per occuparlo era, appunto,. Non è però solo questione di fortuna, il teenager tricolore promette benissimo sin dai tempi dei kart. Inoltre in questo 2024, all’esordio in Formula 2, è sempre lì con i migliori.