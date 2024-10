Enel al lavoro, niente energia elettrica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si spegne la luce a Riccione. Enel ha previsto interventi sulle linee che comporteranno l’interruzione del servizio elettrico nella giornata di venerdì in alcuni viali della zona Abissinia. L’intervento degli operai inviati da Enel partirà nella zona di viale San Martino alle 8,30. Le strade dove sarà interrotto il servizio elettrico sono i viali G. Ferraris, San Martino e Armellini. Ad avvertire del disservizio è la stessa amministrazione comunale. Per tutta la mattinata, dalle 8,30 alle 12,30, è prevista l’interruzione della fornitura di energia elettrica per consentire interventi di manutenzione sugli impianti presenti nell’area. L’interruzione riguarderà i viali già citati, ma solo in parte. In viale Ferraris ad esempio la sospensione del servizio avverrà per i numeri civici che vanno dall’1 al 3, per il 9 e dall’altra parte della strada dal 2 all’8. Ilrestodelcarlino.it - Enel al lavoro, niente energia elettrica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si spegne la luce a Riccione.ha previsto interventi sulle linee che comporteranno l’interruzione del servizio elettrico nella giornata di venerdì in alcuni viali della zona Abissinia. L’intervento degli operai inviati dapartirà nella zona di viale San Martino alle 8,30. Le strade dove sarà interrotto il servizio elettrico sono i viali G. Ferraris, San Martino e Armellini. Ad avvertire del disservizio è la stessa amministrazione comunale. Per tutta la mattinata, dalle 8,30 alle 12,30, è prevista l’interruzione della fornitura diper consentire interventi di manutenzione sugli impianti presenti nell’area. L’interruzione riguarderà i viali già citati, ma solo in parte. In viale Ferraris ad esempio la sospensione del servizio avverrà per i numeri civici che vanno dall’1 al 3, per il 9 e dall’altra parte della strada dal 2 all’8.

