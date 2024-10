Corso Arbitri della Sezione AIA di Benevento, raggiunte oltre cento iscrizioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Sezione AIA di Benevento ha superato le cento adesioni per il Corso Arbitri di Calcio della Stagione Sportiva 2024/2025. Negli ultimi giorni, numerose ragazze e ragazzi hanno manifestato il loro interesse nell’intraprendere questa nuova attività . Ciò è stato reso possibile grazie a un’importante attività organizzativa che ha coinvolto i Dirigenti sezionali e giovani Arbitri attivi, che hanno lanciato campagne social mirate e organizzato incontri di presentazione presso gli Istituti superiori della provincia in collaborazione con i Dirigenti Scolastici. “Ogni anno è un’emozione rinnovata – spiega il Presidente Mazzulla – cento nuove ragazze e ragazzi sono pronti a iniziare un viaggio verso una crescita prima di tutto personale. A loro va un in bocca al lupo già da ora affinché possano vivere al meglio in questa loro nuova famiglia”. Anteprima24.it - Corso Arbitri della Sezione AIA di Benevento, raggiunte oltre cento iscrizioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaAIA diha superato leadesioni per ildi CalcioStagione Sportiva 2024/2025. Negli ultimi giorni, numerose ragazze e ragazzi hanno manifestato il loro interesse nell’intraprendere questa nuova attività . Ciò è stato reso possibile grazie a un’importante attività organizzativa che ha coinvolto i Dirigenti sezionali e giovaniattivi, che hanno lanciato campagne social mirate e organizzato incontri di presentazione presso gli Istituti superioriprovincia in collaborazione con i Dirigenti Scolastici. “Ogni anno è un’emozione rinnovata – spiega il Presidente Mazzulla –nuove ragazze e ragazzi sono pronti a iniziare un viaggio verso una crescita prima di tutto personale. A loro va un in bocca al lupo già da ora affinché possano vivere al meglio in questa loro nuova famiglia”.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Raggiunte oltre cento iscrizioni al Corso Arbitri della Sezione AIA di Benevento - A lorova un in bocca al lupo già da ora affinché possano vivere al meglio in questa loro “nuovafamiglia”. Il Presidente Mazzulla dichiara: “Cento nuove ragazze e ragazzi sono pronti a iniziare un nuovo viaggio verso una crescita prima di tutto personale” La Sezione AIA di Benevento ha superato ... (Puntomagazine.it)

Presentazione corso arbitri : a Benevento ospite l’internazionale Marco Guida - L’evento avrà inizio alle ore 17:30 e sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. . Sarà un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino il mondo dell’arbitraggio e comprendere le sfide e le opportunità che questo ruolo offre. Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 10 ottobre 2024, ... (Anteprima24.it)

AIA Benevento - al via il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio - . Comunicato Stampa – Segretaria AIA Benevento La Sezione di Benevento dà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14° anno di età e non abbiano superato il 40° anno. ossibile iscriversi anche … Continua L'articolo AIA Benevento, al via il ... (Fremondoweb.com)

Corso Nazionale per arbitri di Calcio 2024/2025 : Iscrizioni aperte presso la sezione AIA di Benevento - Al termine del Corso il candidato sosterrĂ una prova di esame, scritta e orale sul Regolamento del Gioco del Calcio ed un test di idoneitĂ atletica. OpportunitĂ gratuita per aspiranti arbitri dai 14 ai 40 anni, con possibilitĂ di ricoprire il doppio ruolo di calciatore e arbitro durante i ... (Puntomagazine.it)

Benevento - aperte le iscrizioni al corso per Arbitri di calcio FIGC 2024/25 - Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Italiana Arbitri indice il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio per la stagione sportiva 2024/2025. . La Sezione di Benevento dà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14° anno di età e non ... (Anteprima24.it)