Coppa Italia, le date degli ottavi: quando giocano Inter, Milan, Juventus e tutte le altre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Coppa Italia 2024/25 entra nel vivo. Sono state rese note le date degli ottavi di finale, il primo turno nel quale saranno impegnate anche

Napoli - i match fino alla 18esima giornata : contro l’Inter a San Siro domenica 10 novembre - la Coppa Italia il 5 dicembre - Secondo step del coach british-pugliese è la gestione del gruppo. L'articolo Napoli, i match fino alla 18esima giornata: contro l’Inter a San Siro domenica 10 novembre, la Coppa Italia il 5 dicembre sembra essere il primo su ilNapolista. Sono stati definiti gli anticipi e posticipi della Serie A fino alla 18esima giornata. (Ilnapolista.it)

Coppa Italia - il calendario degli ottavi di finale : Inter ultima! - 30 Roma-Sampdoria mercoledì 18 dicembre ore 21 Inter-Udinese giovedì 19 dicembre ore 21 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: Inter ultima!) © Inter-News. (Inter-news.it)

Coppa Italia - data e orario degli ottavi : il Napoli affronta la Lazio - . 30 ATALANTA-CESENA 18/12/2024 Mercoledì 21. Oltretutto, come accaduto contro il Palermo, è una grande chance per Conte per lanciare i giocatori che hanno meno minuti in campionato. E non sarà assolutamente snobbata dagli azzurri, vista l’assenza dalle coppe europee. La prima sfida si disputerà il 3 dicembre, mentre il quadro completo si avrà solo dal 19, dopo oltre due settimane. (Spazionapoli.it)