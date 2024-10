Contributo agli accertamenti fiscali, Benevento vede triplicare i proventi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benevento, L’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca annuncia: “Fatto positivo, lotta all’evasione è cardine dell’azione amministrativa” Benevento, 9 ottobre 2024 – “La notizia che vede la città di Benevento triplicare i proventi per la partecipazione dei Comuni agli accertamenti fiscali è estremamente positiva. La lotta a tutte le forme di evasione fiscale è uno dei principi cardine della nostra azione amministrativa: l’equità fiscale non è solo un fatto finanziario, ma un fattore che conviene agli stessi contribuenti, perché è l’unica leva per diminuire il carico fiscale complessivo“, lo scrive in una nota l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca. Puntomagazine.it - Contributo agli accertamenti fiscali, Benevento vede triplicare i proventi Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), L’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca annuncia: “Fatto positivo, lotta all’evasione è cardine dell’azione amministrativa”, 9 ottobre 2024 – “La notizia chela città ditriplicare iper la partecipazione dei Comuniè estremamente positiva. La lotta a tutte le forme di evasione fiscale è uno dei principi cardine della nostra azione amministrativa: l’equità fiscale non è solo un fatto finanziario, ma un fattore che convienestessi contribuenti, perché è l’unica leva per diminuire il carico fiscale complessivo“, lo scrive in una nota l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contributo agli accertamenti fiscali - Benevento vede triplicare i proventi : “Fatto positivo - lotta all’evasione cardine azione amministrativa” - . “L’incremento, pari a un triplo del precedente importo, del contributo concesso dal Viminale, per questo fondamentale apporto agli accertamenti fiscali, mostra l’impegno del Settore nello scovare i furbetti del fisco e produce un vantaggio concreto per le stesse casse comunali”, conclude ... (Anteprima24.it)

Benevento-Juventus Next Gen : dove vederla in tv e le probabili formazioni - Allenatore: Paolo Montero Benevento-Juventus Next Gen: dove vederla in tv La sfida tra Benevento e Juventus Next Gen, valida per la 7ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. L'articolo ... (Calcioweb.eu)

Benevento-Foggia : probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming - Il Benevento, tra le candidate alla promozione in B, nella quinta giornata del Girone C di Serie C ospita un Foggia partito invece a singhiozzo. Streghe ca... (Calciomercato.com)

Benevento : bambino vede il papà picchiare la madre e chiama i Carabinieri - La donna ha denunciato abusi fisici e psicologici I Carabinieri della Stazione di Telese Terme, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario residente in valle telesina, per maltrattamenti compiuti nei confronti della moglie anch’essa originaria dello stesso ... (Puntomagazine.it)

Benevento : bambino vede il papà picchiare la madre e chiama i Carabinieri - L’uomo è stato arrestato - Ai militari intervenuti la donna, con non poche difficoltà, riferiva di essere stata picchiata, insultata e minacciata perché aveva deciso autonomamente di regalare un telefono cellulare alla figlia minorenne. I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno arrestato un uomo per maltrattamenti ... (Puntomagazine.it)