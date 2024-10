Lanazione.it - Conto alla rovescia per l’Internet Festival

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Boomers e millenials a confronto con Shakespear, l’intelligenza artificiale a servizio dei vaccini, cosa è, e come si usa il bitcoin, le dipendenze dRete, ed il diritto tra dati e algoritmi. Si inaugura domani, in Logge di Banchi, alle 12.30ma i motori si scaldano già a partire dalle 9Scuola Sant’Anna, dove il direttore del, Claudio Giua introdurrà la sessione giuridica "CyberLaw", conferenza che costruisce un viaggio tra le sfide più urgenti per governare la dimensione digitale. In particolare il governo di dati, algoritmi, intelligenza artificiale e social, il ruolo del diritto e la forza dei diritti. Alle Benedettine, già in mattinata l’appuntamento è con i boomers, millenials e screenagers autori shakesperiani per un’ora.