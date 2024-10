Ilrestodelcarlino.it - ’Cittadinanza in scena’: "Sul palco la comunità"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al teatro comunale di Dozza è tutto pronto per la quarta edizione della rassegna ‘Cittadinanza in. Il format, incentrato sul concetto di cittadinanza attiva, è in programma da sabato al 20 dicembre e farà tappa anche a Imola. Un’iniziativa di ‘Oltre la Siepe’, coordinata dall’associazione ‘E pas e temp’, realizzata con il supporto del municipio del borgo e de ‘La Bottega del Buonumore’. Tante le realtà coinvolte: l’associazione culturale Tilt, la compagnia teatrale Exit, ExtraVagantis Teatro, Gabriele Zagnoni e PerLeDonne. La genesi dell’iniziativa, ormai diventata un punto fermo in ambito circondariale, risiede nella necessità di offrire allaimportanti chiavi di lettura per attivare una riflessione collettiva volta al superamento di stereotipi e pregiudizi per una sana convivenza tra soggetti portatori di istanze e interessi differenti.