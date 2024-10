Inter-news.it - Carboni, nuova chiamata dall’Argentina e… infortunio! L’Inter segue

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)di proprietà dele in prestito al Marsiglia si è fatto male durante l’allenamento con la Nazionale Argentina (attualmente bloccata a Miami dall’uragano Milton). IN NAZIONALE – L’allarme è scattato in casa Argentina per le condizioni di Valentín, giovane talento di proprietà dele attualmente in prestito al Marsiglia. Durante un allenamento con la nazionale maggiore argentina in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026,ha subito un trauma al ginocchio sinistro. La Selección ha confermato sui suoi canali ufficiali che il giocatore sarà indisponibile per le prossime due gare contro Venezuela e Bolivia: “Trauma al ginocchio sinistro e sarà assente per le prossime due partite di qualificazione sudamericane”.