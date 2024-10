Borsa: l'Europa cauta in scia a incertezze economia cinese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, dopo il crollo dei listini cinesi in scia all'incertezze sull'economia di Pechino. La lente è sui verbali, attesi in serata, dell'ultima riunione della Fed. Domani sarà il turno di quelli della Bce ma anche dell'inflazione Usa. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto percentuale sulla spinta dell'immobiliare. Sono, invece, deboli i finanziari. Tra le singole Piazze Francoforte segna un +0,04%, Madrid un -0,02%, Milano un -0,04%. Più convinte Parigi (+0,3%) e Londra (+0,5%). Si allarga ancora lo spread. il differenziale tra Btp e Bund è orientato sui 132 punti coni rendimento del decennale italiano che sfiora il 3,55%. Sul fronte delle materie prima è in rialzo il petrolio con i wti a 74 dollari e il brent a 77, dollari al barile. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa cauta in scia a incertezze economia cinese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, dopo il crollo dei listini cinesi inall'sull'di Pechino. La lente è sui verbali, attesi in serata, dell'ultima riunione della Fed. Domani sarà il turno di quelli della Bce ma anche dell'inflazione Usa. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto percentuale sulla spinta dell'immobiliare. Sono, invece, deboli i finanziari. Tra le singole Piazze Francoforte segna un +0,04%, Madrid un -0,02%, Milano un -0,04%. Più convinte Parigi (+0,3%) e Londra (+0,5%). Si allarga ancora lo spread. il differenziale tra Btp e Bund è orientato sui 132 punti coni rendimento del decennale italiano che sfiora il 3,55%. Sul fronte delle materie prima è in rialzo il petrolio con i wti a 74 dollari e il brent a 77, dollari al barile.

