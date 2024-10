Bonifiche dei siti contaminati, la Corte dei Conti: Sono 35mila, tutto da rifare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) siti contaminati da bonificare, tutto da rifare. I siti di interesse nazionale, i Sin, le aree del territorio italiano gravemente contaminate, “richiedono un’azione congiunta sia a livello nazionale che regionale, con interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica da effettuare con investimenti adeguati, una migliore collaborazione tra enti e una solida gestione dei dati, Bonifiche dei siti contaminati, la Corte dei Conti: Sono 35mila, tutto da rifare L'Identità. Lidentita.it - Bonifiche dei siti contaminati, la Corte dei Conti: Sono 35mila, tutto da rifare Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)da bonificare,da. Idi interesse nazionale, i Sin, le aree del territorio italiano gravemente contaminate, “richiedono un’azione congiunta sia a livello nazionale che regionale, con interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica da effettuare con investimenti adeguati, una migliore collaborazione tra enti e una solida gestione dei dati,dei, ladeidaL'Identità.

