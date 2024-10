Lanazione.it - Beko, la Toscana è compatta : "Un milione per gli operai"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fronte compatto di istituzioni e sindacati nella vertenza, che vede 299 posti di lavoro a rischio nello stabilimento che produce congelatori a Siena. Il consigliere speciale di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani, ha riunito ieri il tavolo di monitoraggio in Regione, a cui hanno partecipato i sindacati territoriali di categoria, il vicesindaco di Siena Michele Capitani e il consigliere Alessandro Masi in rappresentanza della Provincia. "Abbiamo apprezzato l’annuncio da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy di un tavolo nazionale per fine ottobre – ha dichiarato Fabiani –: chiediamo adesso che sia effettivamente e formalmente convocato e che non si tratti di un incontro interlocutorio. Bisogna che l’azienda si presenti mettendo in chiaro le proprie intenzioni sugli stabilimenti ex Whirlpool".