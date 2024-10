Ballando con le Stelle 19, incidente in sala per Sonia Bruganelli: lei racconta come sta e cosa è successo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tensione nella 19esima edizione di Ballando con le Stelle è diventata palpabile da quando Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli hanno discusso in puntata. I giudizi dell’opinionista hanno colpito duramente l’autrice, la quale ha risposto a tono a tal punto di perdere la pazienza. La concorrente del varietà ha sostenuto di essere stata messa in ridicolo dalla Lucarelli, che a sua volta ha rilanciato le accuse. In questo clima di polemica spunta l’infortunio della Bruganelli, il quale ora potrebbe costarle caro. Ballando con le Stelle 19: Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti E’ successo di tutto dopo l’ultima diretti di Ballando con le Stelle e ora tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli ne volano di tutti i colori. L’autrice non ha accettato i giudizi fin troppo pesanti dell’opinionista e non ha nascosto di essersi sentita umiliata e ridicolizzata. Anticipazionitv.it - Ballando con le Stelle 19, incidente in sala per Sonia Bruganelli: lei racconta come sta e cosa è successo Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tensione nella 19esima edizione dicon leè diventata palpabile da quandoe Selvaggia Lucarelli hanno discusso in puntata. I giudizi dell’opinionista hanno colpito duramente l’autrice, la quale ha risposto a tono a tal punto di perdere la pazienza. La concorrente del varietà ha sostenuto di essere stata messa in ridicolo dalla Lucarelli, che a sua volta ha rilanciato le accuse. In questo clima di polemica spunta l’infortunio della, il quale ora potrebbe costarle caro.con le19:e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti E’di tutto dopo l’ultima diretti dicon lee ora trae Selvaggia Lucarelli ne volano di tutti i colori. L’autrice non ha accettato i giudizi fin troppo pesanti dell’opinionista e non ha nascosto di essersi sentita umiliata e ridicolizzata.

