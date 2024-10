Auto vs cognac: la crisi Cina-Ue e il rischio di una guerra commerciale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da venerdì la Cina obbligherà gli importatori di brandy dall’Unione europea a consegnare alle dogane cinesi quello che il ministero del Commercio di Pechino chiama Ilfoglio.it - Auto vs cognac: la crisi Cina-Ue e il rischio di una guerra commerciale Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da venerdì laobbligherà gli importatori di brandy dall’Unione europea a consegnare alle dogane cinesi quello che il ministero del Commercio di Pechino chiama

Ue-Cina - continua la guerra dei dazi. Colpiti auto - brandy e formaggi - L’ennesima stangata per un settore, quello dell’automotive, alle prese con una fortissima crisi commerciale. Del resto, come fanno notare sempre a Bruxelles, "l’Ue e la Cina continuano a lavorare per esplorare una soluzione alternativa che dovrebbe essere pienamente compatibile con ... (Quotidiano.net)

La Cina mostra il colpo del k.o. : “Valutiamo dazi sulle auto europee di grosse cilindrata”. Intanto colpisce i superalcolici - Nel frattempo la Cina ha annunciato l’adozione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni di brandy dall’Ue. Abbiamo condotto un’indagine seria sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. Dazi sulle importazioni di vetture di grossa cilindrata. “Non siamo mai preoccupati, siamo ... (Ilfattoquotidiano.it)

