Anti età per il corpo: Face D svela la formula perfetta (e c'entra il retinolo) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova bellezza prende corpo. In senso letterale: se in passato il concetto di skincare si applicava quasi esclusivamente al viso, i recenti beauty panel segnalano una significativa inversione di rotta. E l'attenzione agli inestetismi che affliggono braccia, addome e gambe cresce in modo esponenziale alla nascita di creme per il corpo all'altezza delle aspettative. Di pari passo all'innovazione scientifica in ambito cosmetico, cresce l'interesse verso la body care (Emiliano Vittoriosi – Unsplash) Il retinolo applicato al corpo, l'innovazione Face D Un contesto nel quale Face D si inserisce con la consueta tempestività e competenza. Promotrice di un'efficacia visibile sia nel breve sia nel lungo termine, la Casa cosmetica fondata da Chiara Sormani nel 2013 si distingue, una volta di più, per lungimiranza e iniziativa.

