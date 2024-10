Agriturismo: un settore da quasi 2 miliardi di euro in Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Agriturismo rappresenta uno dei comparti più vitali del turismo Italiano, contribuendo a preservare il territorio e le tradizioni locali. Il giro d’affari di questo settore sfiora i 2 miliardi di euro annuali, consolidandosi come una delle scelte preferite dei viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili. In cima alla classifica nazionale del settore dell‘Agriturismo troviamo la Toscana, che domina con circa 6.000 strutture distribuite tra campagna, colline e piccoli borghi, offrendo un’opportunità unica di coniugare natura, enogastronomia e cultura locale. Agriturismo, foto Ansa – VelvetMagLa crescita dell’Agriturismo in Italia Il settore dell’Agriturismo in Italia ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, favorito da una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e all’enogastronomia di qualità. Velvetmag.it - Agriturismo: un settore da quasi 2 miliardi di euro in Italia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’rappresenta uno dei comparti più vitali del turismono, contribuendo a preservare il territorio e le tradizioni locali. Il giro d’affari di questosfiora i 2diannuali, consolidandosi come una delle scelte preferite dei viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili. In cima alla classifica nazionale deldell‘troviamo la Toscana, che domina con circa 6.000 strutture distribuite tra campagna, colline e piccoli borghi, offrendo un’opportunità unica di coniugare natura, enogastronomia e cultura locale., foto Ansa – VelvetMagLa crescita dell’inIldell’inha registrato una crescita costante negli ultimi anni, favorito da una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e all’enogastronomia di qualità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’export del settore orafo nel semestre supera i 7 miliardi - Grazie a una crescita di 2,3 miliardi di euro, le esportazioni del settore orafo italiano superano i 7 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 48,8% in valore e del 37% in quantità. Nei primi sei mesi del 2024, la domanda mondiale di gioielli in oro si è attestata a 870 tonnellate con un calo complessivo del 10,2%, frutto di un primo trimestre di poco sotto il 2023 ... (Ildenaro.it)

Salone Nautico - Pagani Isnardi (Confindustria Nautica) : “Settore registra 8 - 33 miliardi di euro di fatturato” - Così Stefano Pagani […]. Abbiamo raggiunto 8,33 miliardi di euro di fatturato, un picco storico che fa capire quanto sia forte il nostro settore in questo momento”. “I dati di consuntivo 2023 dell’industria nautica italiana vedono una crescita del 13,6%, che segue la crescita a doppia cifra degli altri sei anni precedenti, escluso l’anno della pandemia. (Sbircialanotizia.it)

Moda settore-chiave - il giro d’affari è di 100 miliardi - La realtà aumentata e la blockchain possono migliorare l’efficienza, ridurre gli sprechi e personalizzare l’esperienza di acquisto. ROMA (ITALPRESS) – Il Sistema Moda realizza un giro d’affari di 100 miliardi di euro e rappresenta un universo di circa 53 mila aziende. Ma è necessario anche diversificare i mercati. (Unlimitednews.it)