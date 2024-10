Biccy.it - Affari Tuoi: un milione e mezzo di vincite in un mese, non era mai successo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Adda quando è arrivato Stefano De Martino sono sempre soldi sicuri. In ben 33 puntate andate in onda solo in 4 i concorrenti sono tornati a casa a mani vuote. Non era mainella storia del gioco. E più le somme vinte sono alte e più gli ascolti crescono. Che sia un caso? A fare un focus sulle vittorie è stato il sito Davide Maggio che ha scritto: “In poco più di undall’inizio della stagione sono stati vinti in totale oltre 1,5 milioni di euro in gettoni d’oro. Un cifra record, con buona pace del Dottore e soprattutto della Rai“. Nelle 29 puntate con vincita finale sono stati sborsati in tutto 1.570.230 euro in gettoni d’oro.aumentate con l’arrivo di Amadeus su Nove Come sottolineato dal sito: “nelle ultime due settimane, in particolare, si è registrata un’impennata di