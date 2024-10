Zonawrestling.net - Vince Russo:”Il favoritismo nella gestione di Triple H è disgustoso”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 8 ottobre 2024), ex writer della WWE, esprime il suo disappunto riguardo a un aspetto fondamentale della WWE sotto ladiH. A suo avviso, è “”, e ha spiegato nel dettaglio il motivo di questo sentimento. Durante il programma “The Coach and Bro Show” su Backstage Pass,ha dichiarato che ildiH è “” e ha fornito alcune ragioni:H sotto accusa:denuncia ilWWE “Quello che trovoè questo. Guardi questi show di RAW, e devo guardarli tutti perché vengo pagato bene per farlo. È chiarissimo chi sono i favoriti. Stanno mostrando favoritismi perché le persone che vengono messe in evidenza non hanno alcun motivo di esserlo.