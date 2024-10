Ungheria: “L’Ucraina non ha possibilità di aderire alla NATO” (Di martedì 8 ottobre 2024) Viktor Orban ha ribadito che L’Ucraina non è in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e che è necessario un cessate il fuoco Imolaoggi.it - Ungheria: “L’Ucraina non ha possibilità di aderire alla NATO” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Viktor Orban ha ribadito chenon è in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e che è necessario un cessate il fuoco

Ue - nuovo veto dell’Ungheria sulle sanzioni alla Russia : così Budapest rischia di far saltare il prestito da 50 miliardi all’Ucraina - È essenziale che i fondi vengano resi disponibili entro la fine dell’anno per assicurare che l’Ucraina abbia il margine di bilancio necessario”. Come è ormai consuetudine, l’Europa si insabbia di nuovo sul pacchetto di sanzioni alla Russia. E a bloccare tutto è ancora l’Ungheria, presidente di ... (Ilfattoquotidiano.it)

La vittoria di Orban : l’Ucraina lascia passare il petrolio russo diretto all’Ungheria - La vittoria di Orban: il petrolio russo per Budapest potrà passare dall'Ucraina. L'Ungheria incassa l'ok alla sua posizione. The post La vittoria di Orban: l’Ucraina lascia passare il petrolio russo diretto all’Ungheria appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

L’Ucraina blocca il petrolio russo - il ricatto di Zelensky all’Ungheria - Le posizione di Ungheria e Slovacchia Ungheria e Slovacchia hanno affermato il 18 luglio di aver smesso di ricevere petrolio da Lukoil attraverso l’oleodotto d’epoca sovietica Druzhba, ultima grande infrastruttura di rifornimento di greggio verso l’Europa utilizzata anche da Rosneft e Tatneft. ... (Quifinanza.it)