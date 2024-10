Tutto pronto in Fiera, si apre il Ttg: a inaugurare la 61esima edizione la ministra Daniela Santanché (Di martedì 8 ottobre 2024) Il mondo del turismo si dà appuntamento a Rimini. Parte mercoledì (9 ottobre), nei padiglioni della Fiera di Rimini, la 61esima edizione di Ttg Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), in concomitanza con InOutThe Contract Community, l’appuntamento dedicato all’intera Riminitoday.it - Tutto pronto in Fiera, si apre il Ttg: a inaugurare la 61esima edizione la ministra Daniela Santanché Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il mondo del turismo si dà appuntamento a Rimini. Parte mercoledì (9 ottobre), nei padiglioni delladi Rimini, ladi Ttg Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), in concomitanza con InOutThe Contract Community, l’appuntamento dedicato all’intera

Turismo, al TTG di Rimini Orvieto mette in vetrina la sua offerta outdoor - Prende il via domani, mercoledì 9 ottobre, e andrà avanti fino a venerdì 11, la 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del tu ... (orvieto24.it)

Castagnaccio, caldarroste e non solo: a Marradi torna la Mostra Mercato del Marron Buono - Sapori e tradizioni che uniscono Toscana e Romagna si ritrovano a Marradi: 13, 20 e 27 ottobre sono le tre domeniche della Mostra Mercato del Marron Buono di Marradi, giunta quest’anno alla sua 61ª ed ... (055firenze.it)

Assoturismo al Ttg di Rimini. Il contratto nazionale al centro del dibattito - Assoturismo al Ttg di Rimini. Il contratto nazionale al centro del dibattito Il Ttg di Rimini offre un’occasione unica di confronto con gli operatori ... (travelquotidiano.com)