Tre indagati per la morte dell’operaio investito lungo i binari nel Bolognese (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono tre gli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bologna per la morte di Attilio Franzini, operaio 47enne della Salcef investito e ucciso da un treno mentre stava lavorando, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano (Bologna) intorno alle 4.30 del 4 ottobre. Si tratta di iscrizioni con avvisi di garanzia, decise sulla base della prima informativa della polizia ferroviaria, per chiarire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un Intercity Notte. Nei giorni scorsi l’avvocato Giovanni Valerio, il legale della famiglia della vittima, aveva spiegato che “probabilmente c’è stato un cortocircuito nell’area cantiere, e questo sarà la magistratura a chiarirlo”. Ilfattoquotidiano.it - Tre indagati per la morte dell’operaio investito lungo i binari nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono tre glicon l’ipotesi di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bologna per ladi Attilio Franzini, operaio 47enne della Salcefe ucciso da un treno mentre stava lavorando, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano (Bologna) intorno alle 4.30 del 4 ottobre. Si tratta di iscrizioni con avvisi di garanzia, decise sulla base della prima informativa della polizia ferroviaria, per chiarire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un Intercity Notte. Nei giorni scorsi l’avvocato Giovanni Valerio, il legale della famiglia della vittima, aveva spiegato che “probabilmente c’è stato un cortocircuito nell’area cantiere, e questo sarà la magistratura a chiarirlo”.

“Una serie di violazioni nel cantiere”. Morte di Marco Ricci - tre indagati - . La vittima, quel giorno, stava trasportando insieme a un collega una griglia di metallo camminando all'indietro. L'iscrizione nel registro degli indagati, disposta dal pm Giuseppe Longo e dall'aggiunto Francesco Pinto che coordina il gruppo Salute e Lavoro, è stata fatta per consentire ai tre di ... (Lanazione.it)

Due indagati per la morte in autobus del 65enne originario di Cupello - Sono 2 gli indagati per la morte in autobus, venerdì scorso a Montesilvano , di un 65enne di Cupello. Si tratta - come riporta l'agenzia LaPresse - dell'autista della corriera e del conducente della Golf che ha obbligato l'autista ad arrestare improvvisamente la corsa del bus. Il 65enne... (Chietitoday.it)

Trapani : schianto eurofighter - indagati due ufficiali per la morte del top gun Antonio Fabio Altruda - Nel mirino del procuratore Gabriele Paci e del sostituto Antonella Trainito della Procura di Trapani, che hanno chiesto l’incidente probatorio, sono finiti lo stato di efficienza del velivolo e tutte le altre circostanze indipendenti dalla condotta del pilota. Per quel tragico incidente la ... (Dayitalianews.com)