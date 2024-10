Tokyo Metro in Borsa punta a raccogliere 215 miliardi di euro

Tokyo Metro in Borsa, punta a raccogliere 2,15 miliardi di euro (Di martedì 8 ottobre 2024) La Metropolitana di Tokyo punta a raccogliere fino a 2,15 miliardi di euro in quella che sarà la maggiore Opv (offerta pubblica di vendita per la quotazione in Borsa) in Giappone degli ultimi sei anni. L'operatore ha fissato un intervallo di prezzo per l'offerta pubblica iniziale tra i 1.100 e i 1.200 yen per azione, contro una stima di 1.100 yen, in base ai documenti depositati lunedì; in questo modo al massimo della forchetta, Tokyo Metro raccoglierebbe 349 miliardi di yen, equivalenti a 2,15 miliardi di euro. Il prezzo finale dell'Opv per l'operatore della Metropolitana, di proprietà della municipalità di Tokyo e del governo giapponese, sarà deciso il 15 ottobre, prima della quotazione in Borsa il 23 ottobre. Quotidiano.net - Tokyo Metro in Borsa, punta a raccogliere 2,15 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Lapolitana difino a 2,15diin quella che sarà la maggiore Opv (offerta pubblica di vendita per la quotazione in) in Giappone degli ultimi sei anni. L'operatore ha fissato un intervallo di prezzo per l'offerta pubblica iniziale tra i 1.100 e i 1.200 yen per azione, contro una stima di 1.100 yen, in base ai documenti depositati lunedì; in questo modo al massimo della forchetta,bbe 349di yen, equivalenti a 2,15di. Il prezzo finale dell'Opv per l'operatore dellapolitana, di proprietà della municipalità die del governo giapponese, sarà deciso il 15 ottobre, prima della quotazione inil 23 ottobre.

